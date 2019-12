Incidente mortale nella notte di Natale, intorno alle 2.30, a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in Versilia, in provincia di Lucca. La vittima è un 16enne del posto, Dario D’Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato.

Da quanto emerso, il ragazzo, mentre viaggiava lungo la via Sarzanese in sella allo suo scooter avrebbe prima urtato un’auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto. Sul posto l’auto medica della Misericordia e i carabinieri. Sembra che la vittima stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta per festeggiare il Natale.

Le dinamiche dei fatti andranno accertate dalle autorità nelle prossime ore.

Dario D’Alessandro era considerato una promessa del nuoto, già membro della Nazionale italiana juniores: aveva vinto cinque titoli italiani under 18. Si era specializzato in particolare nei 50, 100 e 200 metri monopinna.

Qui tutte le ultime notizie di cronaca

Potrebbero interessarti Migranti, altro che invasione: sbarchi dimezzati nel 2019 Dacia Maraini paragona le sardine a Gesù. Comunità ebraica insorge: “Bestemmia ignobile” Incidente a Roma: la dinamica della tragedia in una videoricostruzione