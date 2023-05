Chef nei guai dopo la partecipazione a Quattro ristoranti: “Recensioni negative al mio locale e minacce online”

Dopo aver partecipato alla trasmissione “Quattro ristoranti” condotta da Alessandro Borghese ed aver avuto uno screzio con un cliente, lo chef 33enne Danilo Canu ha visto il suo locale – lo Shannara 2 di Milano – bombardato di recensioni negative. “Ho ricevuto anche insulti e minacce”, denuncia il ristoratore in un’intervista al Corriere della Sera. Tutto ruota intorno ad un episodio accaduto in puntata.

“Un concorrente ha fatto portare indietro un piatto sostenendo che lo scampo non era pulito, che c’era ancora il budello. Ma secondo me non era vero”, spiega Canu. “Allora sono tornato al tavolo e l’ho provocato: gli ho detto che in sala c’erano le telecamere che testimoniavano che lui aveva manomesso lo scampo, anche se non era vero (che lo scampo fosse ancora con il budello), e che era un bugiardo, un buffone. E da lì è partita una sceneggiata”. Lo chef ha riconosciuto di aver esagerato nella sua reazione.

Il suo racconto prosegue: “Gli ho portato un nuovo piatto con un altro scampo e gli ho chiesto scusa. Solo che questa parte non è stata montata nella puntata. E io ne vengo fuori come un arrogante e scortese che tratta male i suoi clienti. Ma nella realtà non sono così”. Dopo la messa in onda della puntata, Canu è stato vittima di critiche e insulti. “E la cosa si ripete ogni volta che viene trasmessa di nuovo, anche in chiaro su Tv8”, ribadisce. Lo chef ha anche tentato di contattare la redazione di Sky per rimediare all’inconveniente dovuto al taglia e cuci, ma sostiene di non aver ottenuto ancora nessuna risposta.