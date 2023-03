Come sta Daniele Scardina, l’appello dei familiari: “Pregate per lui”

Versa in condizioni “gravi ma stabili” Daniele Scardina, il pugile 30enne ricoverato in terapia intensiva lo scorso 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano in seguito a un malore dopo un allenamento.

l suo manager, Alessandro Cherchi, ha spiegato che le condizioni di King Toretto “sono stazionarie, ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale”. Sull’account Instagram di Scardina il fratello Giovanni ha pubblicato oggi un post in cui si legge che il pugile “sta affrontando la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”.

Il messaggio si chiude con un invito affinché tutti si stringano nella preghiera per lui: “Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui – scrive il fratello – oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie”.

Stando alle parole del suo amico Gilles Rocca, Scardina respira autonomamente. Il suo manager Cerchi ha anche riferito di averlo visto muovere “la lingua e il braccio”.