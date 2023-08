Morta a 59 anni la giornalista del Tg Norba Daniela Mazzacane, il dolore dei colleghi: “Amica di tutti”

Morta a 59 anni la giornalista del Tg Norba Daniela Mazzacane

È morta all’età di 59 anni la giornalista Daniela Mazzacane, volto del Tg Norba: da tempo combatteva contro una malattia.

La reporter aveva esordito al telegiornale 25 anni fa conducendo l’edizione delle 7.30. Successivamente aveva diretto il Tg Prima, telegiornale di costume e società, mentre recentemente era approdata al timone di Pomeriggio Norba.

Daniela Mazzacane, che era uno dei volti più popolari di TeleNorba, “era l’amica di tutti, difficile litigare con lei” ha scritto il direttore di Norba Notizie, Maurizio Angelillo.

“Aveva anche collaborato con Radio Norba curando alcuni collegamenti da Sanremo e spesso era lei ad essere incaricata di intervistare per il Tg Norba gli artisti ospiti di Radio Norba. C’è poi Daniela Mazzacane madre di due ragazze, Francesca e Donatella, di cui andava orgogliosa raccontando sui social i loro successi scolastici, e moglie di un marito, Ciccio, che le è stato sempre a fianco sino all’ultimo”.

Angelillo, quindi, conclude: “Un pensiero speciale a Daniela va da chi sta scrivendo queste righe, sforzandosi di essere sobrio. Sono stato suo collega al Tg Norba, concepimmo insieme il Tg Prima, abbiamo riso e abbiamo discusso. Le dissi che volevo scrivere un libro su di lei: la sua popolarità era per me un fenomeno fuori dal normale che andava raccontata. Iniziammo a lavorare poi vicissitudini varie ci fecero lasciare il lavoro a metà. Peccato. L’ultimo capitolo, Daniela, di un libro che non c’è, l’hai scritto tu. Ci mancherai”.