Il Dalai Lama, mercoledì 7 aprile alle ore 5.30 del mattino (9.00 ora indiana) terrà in diretta sui canali social dell’Unione Buddhista Italiana un insegnamento sulle Quattro Nobili Verità (denpai shi) seguito da una sessione di domande e risposte. L’intera sessione presenterà la traduzione in simultanea degli insegnamenti in tibetano nelle seguenti lingue: italiano, inglese, cinese, hindi, francese, russo, spagnolo, vietnamita, giapponese, mongolo, coreano, tedesco e portoghese.

“Siamo onorati che il Dalai Lama abbia accettato l’invito rivoltogli dall’Unione Buddhista Italiana. Il prossimo 7 aprile avremo l’onore di assistere a un evento unico che sarà tradotto in undici lingue e che potrà essere seguito in tutto il mondo. Un’occasione speciale e straordinaria che siamo felici di offrire a tutti i praticanti del Dharma. Sua Santità il Dalai Lama premio Nobel per la pace nel 1989, ha promosso sin dalla sua gioventù il dialogo tra le tradizioni religiose e in particolare tra le diverse scuole buddhiste. Gli siamo dunque molto grati per condividere con tutti noi la sua conoscenza e la sua esperienza rispetto all’insegnamento che rappresenta le fondamenta del Buddha Dharma” – spiega Filippo Scianna, Presidente dell’Unione Buddhista Italiana.

La diretta verrà trasmessa sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Dalai Lama, sul sito e sui canali social Facebook, Instagram e Youtube dell’Unione Buddhita Italiana. Sarà possibile rivedere l’evento sui canali social di quest’ultima.

