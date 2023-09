Cuneo, adesivi sessisti alla festa dei ragazzini: la denuncia dei genitori

Adesivi sessisti alla sagra di paese. Bufera sulla festa di Borgo Macra organizzata lo scorso 25 agosto a Racconigi, in provincia di Cuneo. A far discutere le scritte sugli adesivi distribuiti ai ragazzi, diventati subito virali. Messaggi come “Escile”, “Sculacciami”, “Legami tutta”, “Rinchiudimi” hanno scatenato le proteste di genitori e residenti, spingendo il comune a prendere le distanze dall’iniziativa.

I responsabili di Radio gran Paradiso, che li ha distribuiti, si sono detti “dispiaciuti” per quanto accaduto. “Tali adesivi sono stati distribuiti a tarda ora, presumendo che non ci fossero più minori non accompagnati dai genitori. Ci scusiamo per avere urtato la sensibilità di alcune persone”, il messaggio dell’emittente che ha promesso di non usare più gli adesivi “di cui abbiamo già rimosso foto e video sui nostri canali social”.