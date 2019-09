Sciopero mezzi Roma oggi 26 settembre 2019: gli orari | Atac, Cotral, Tpl

Sciopero dei mezzi oggi, giovedì 26 settembre 2019, a Roma: lo stop non sarà per l’intera giornata ma soltanto per due ore, dalle 10 alle 12, per tutte le linee Atac, Cotral e Roma Tpl. Saranno garantite tutte le corse del trasporto pubblico nelle fasce di garanzia, fino alle ore 10 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12,01.

Lo stop riguarda l’intera rete Atac: bus, filobus, metro, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Ma anche la rete dei bus gestita da Roma Tpl e la rete dei bus regionali gestita da Cotral.

Durante lo sciopero non saranno garantiti nemmeno i servizi delle biglietterie. Nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno aperte non si potrà usufruire dei servizi seguenti: scale mobili, montascale o ascensori.

Sciopero mezzi Roma oggi: le motivazioni della protesta

Lo sciopero degli autobus Atac, Cotral e Tpl a Roma è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per protestare contro le carenze nelle condizioni di sicurezza previste per i lavoratori.

I sindacalisti, nel volantino con cui hanno indetto lo sciopero dei mezzi a Roma, hanno elencato tutti gli episodi violenti in cui si è verificato un attentato alla incolumità degli autisti e dei lavoratori del trasporto pubblico locale della Capitale e del Lazio, in generale.

Ecco l’elenco delle aggressioni:

ai danni di un verificatore Cotral Spa sulle linea Fiuggi – Alatri del 22.07.2019;

ai danni del conducente Cotral Spa della linea diretta a Bracciano del 19.09.2019;

ai danni del conducente Atac Spa della linea 042 del 21.09.2019;

ai danni del conducente di Roma Tpl Scarl della linea 013 del 23.09.2019;

ai danni del conducente Atac Spa della linea 654 del 23.09.2019.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero dei trasporti romani saranno disponibili sui siti internet delle aziende del trasporto pubblico (Atac, Cotral e RomaTpl) e sui rispettivi profili social.

Sciopero mezzi Roma oggi: le parole dei sindacati

I lavoratori delle aziende Cotral, Atac, Roma Tpl e consorziate non possono diventare lo sfogo per i disagi che i cittadini vivono quotidianamente”, si legge in una nota Usb.

Disagi che derivano, per il sindacato, dall'”incuria delle istituzioni, per la completa assenza di interventi che migliorino la qualità della vita e della mobilità. Interventi puntualmente annunciati nei programmi elettorali e altrettanto puntualmente abbandonati”.

“Non si può più tollerare che la superficialità con la quale si affrontano i problemi veri dei cittadini, metta in moto una escalation di violenza contro gli operatori dei servizi pubblici. Lavoratori che sono abbandonati anch’essi dall’indifferenza di chi dovrebbe assumersi il compito di garantire uno sviluppo dignitoso nel territorio”, si legge ancora nella nota che annuncia lo sciopero dei mezzi a Roma.