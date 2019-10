Roseto Comunale di Roma, l’apertura straordinaria a ottobre: gli orari

Il Roseto Comunale di Roma riapre anche in autunno. In occasione della fioritura autunnale, da sabato 12 ottobre 2019 fino a domenica 27 ottobre 2019, sarà possibile visitare il roseto che presenta oltre 1100 varietà di rose diverse, pronte a sbocciare in uno dei giardini più romantici della capitale.

A che ora è possibile visitare il roseto? Tutti i giorni, dalle 8:30 alle 18:00, sarà possibile passeggiare tra i viali in fiore per ammirare rose di diversa natura.

Roseto Comunale di Roma, l’apertura di ottobre: le informazioni

L’ingresso al Roseto Comunale di Roma è gratuito, quindi si può accedere liberamente seguendo ovviamente gli orari di apertura.

Chi ha intenzione di prenotare una visita guidata, deve dare per scontato che è un servizio a pagamento (gratis soltanto per le scuole, i disabili, i ragazzi fino ai 14 anni e gli over 65).

Di seguito, le tariffe delle visite guidate:

€ 5,00 Singoli Feriale

€ 7,00 Singoli Festivi

€ 2,50 Gruppi (superiori a 15 persone – Feriale) a persona

€ 3,50 Gruppi (superiori a 15 persone – Festivo) a persona

Per prenotare la visita guidata, potete contattare direttamente il Roseto Comunale per telefono (06 5746810 ) o via e-email (rosetoromacapitale@comune.roma.it).

Roseto Comunale di Roma, la collezione delle rose

Gli esemplari nel Roseto Comunale della capitale provengono da diverse parti del mondo, dall’Estremo Oriente al Sud Africa, dalla Vecchia Europa alla Nuova Zelanda passando anche per le Americhe.

Troverete rose pregiate e poco conosciute insieme a rose molto antiche, che risalgono a 40 milioni di anni fa.

“Un’occasione eccezionale per visitare il magnifico parco ai piedi dell’Aventino. Ci auguriamo che, appassionati, cittadini e turisti vengano a trovarci numerosi per una bella passeggiata tra gli aromi e gli splendidi colori delle fioriture autunnali”, annuncia l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini.