Concerto primo maggio 2022 a Roma: strade chiuse, deviazioni Piazza San Giovanni

La festa dei lavoratori riporta in piazza il Concerto del primo maggio 2022, un’occasione musicale importantissima per gli artisti che, una volta l’anno, riempiono Piazza San Giovanni a Roma con la propria musica per tutto il giorno. Il concertone è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e ogni anno coinvolge tantissime persone, anche in collegamento da casa grazie al supporto della Rai. L’edizione 2022 torna con il pubblico in presenza, dopo lo stop causato dal Covid-19. A condurre per la quinta volta consecutiva è Ambra Angiolini. Ma quali sono le strade chiuse e le deviazioni bus in Piazza San Giovanni in vista del primo maggio 2022? Scopriamolo insieme.

Strade chiuse

Per quanto possa essere entusiasmante partecipare al concerto del primo maggio, l’evento potrebbe causare alcuni problemi alla mobilità dei cittadini. Il primo maggio infatti la capitale si appresta a modificare alcune linee bus e a bloccare temporaneamente la metropolitana. A partire dalle 9 del mattino dell’1 maggio 2022 le strade chiuse al traffico sono le seguenti: piazza di Porta San Giovanni e piazza San Giovanni in Laterano, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia. Sono previsti divieti di sosta anche su piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana e piazza San Giovanni in Laterano.

Chiusura metro per il concerto del primo maggio 2022

La metropolitana invece subirà variazioni in base all’affluenza degli spettatori. A partire dal primo pomeriggio, Atac chiuderà le stazioni della linea A di San Giovanni. Anche la metro C, stazione San Giovanni, sarà chiusa al pubblico a partire dalle ore 15:00 dell’1 maggio.

Concerto primo maggio 2022: le deviazioni bus

Non solo strade chiuse al traffico e chiusura della metropolitana, ma anche le deviazioni dei mezzi pubblici quali bus e tram per la giornata del primo maggio 2022. Il trasporto pubblico di Roma subirà diverse modifiche nel corso della giornata. Di seguito vi riportiamo le linee deviate:

Linea tram 8

Linee bus 3NAV-16-51-81-85-87-360-590-792

Linee 218-665 (Roma Tpl)

Per la notte a cavallo tra 1 e 2 maggio 2022, è prevista una deviazione anche per la rete notturna delle Linee nMA-n3d-n3s-nMC. Per maggiori informazioni è possibile consultare Atac Roma.