Crisi Ferragnez, spunta il messaggio nascosto sul bavaglino di Vittoria

Chiara Ferragni continua a pubblicare storie su Instagram. In nessuna però compare il marito Fedez. Tra queste appaiono spesso invece i figli, il grande amore della coppia. L’influencer ha pubblicato un video in cui la figlia Vittoria pettina un cavallino di peluche ma il dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti che si sono subito chiesti se non fosse un messaggio nascosto che Chiara stava lanciando a qualcuno. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di una crisi tra l’influencer e il marito.

Chiara Ferragni avrebbe potuto utilizzare il bavaglino della figlia Vittoria per lanciare un messaggio nascosto. Sulla mini tovaglietta al collo della bambina compare infatti, la scritta: “F*ck patriarcato”. Chiara, anche sul palco di Sanremo, ha infatti portato il messaggio per cui le donne non dovrebbero mai e per nessun motivo sottostare agli uomini. Per molti è però, ciò che è successo a lei nel periodo sanremese: Fedez infatti, le avrebbe più volte rubato la scena fino ad arrivare a baciare Rosa Chemical sul palco durante la finale della kermesse.