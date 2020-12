L’immunologo Cossarizza: “Se il virus muta il rischio sull’efficacia dei vaccini c’è”

“È normale che un virus muti. L’importante è che non lo faccia troppo spesso, come Hiv. E che a variare non siano le regioni contro cui un vaccino induce anticorpi”. A dichiararlo, in un’intervista a Repubblica, è l’immunologo dell’università di Modena e Reggio Emilia Andrea Cossarizza, intervenendo così nel dibattito sul nuovo ceppo Covid che, dal Regno Unito, si sta già diffondendo in altri Paesi.

La questione principale che si pone è se questa variante del Coronavirus metta in pericolo l’efficacia dei vaccini. Su questo tema, Cossarizza dichiara: “Al momento siamo fermi alle ipotesi. Il rischio che i vaccini non funzionino c’è, per quanto minimo, e bisogna tenere alta l’attenzione anche dopo la vaccinazione”.

“Ci sono vari vaccini allo studio. Molti faranno produrre anticorpi verso diverse parti del virus. Mi sembra improbabile che una sola mutazione impedisca a tutti gli anticorpi indotti da un vaccino di funzionare”, spiega Cossarizza.

“Più persone si infettano, più copie del virus vengono generate, più è alta la probabilità di mutazione. È un virus e per quanto sia preciso il suo sistema di controllo della replicazione, non può essere perfetto. Le mutazioni, per quanto relativamente rare, sono inevitabili”, conclude l’immunologo.

Covid, il nuovo ceppo raggiunge l’Olanda: sospesi i voli col Regno Unito

In Olanda è stato isolato almeno un caso del nuovo ceppo di Coronavirus che si sta diffondendo nel Regno Unito. Per questo motivo, il governo di Mark Rutte ha deciso di sospendere tutti i voli da e per la Gran Bretagna. Il ministro della Salute olandese ha dichiarato: “Qualsiasi introduzione di questa variante dal Regno Unito deve essere arginata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito. Il gabinetto dei ministri sta seguendo da vicino gli sviluppi del Covid-19 all’estero e sta studiando le possibilità di misure addizionali per altri mesi di trasporto”.

Oms: la nuova variante del Covid rilevata anche in Olanda, Danimarca e Australia

La nuova variante del coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell’Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca e Australia. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Bb, Maria Van Kerkhove, esperta dell’0rganizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde. L’esperta ha spiegato che “più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare” e ha sottolineato che a quanto si è ricostruito, la nuova variante è partita dal Sud-Est dell’Inghilterra o da Londra.

