COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale), il governo discute se e come estendere l’obbligatorietà del Green Pass a partire dal mese di ottobre. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 9 settembre 2021:

 

Ore 07.00 – Oms: 80% vaccini a livello globale somministrati in paesi sviluppati – Circa l’80% dei 5,5 miliardi di dosi dei vaccini contro Covid-19 somministrati a livello globale sono finiti a paesi ad alto reddito. Lo ha detto oggi il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. “Abbiamo sentito scuse da produttori e da alcuni paesi ad alto reddito su come i paesi a basso reddito non possano assorbire i vaccini”, ha detto Tedros. “Poiché i produttori hanno dato la priorità o sono stati legalmente obbligati a rispettare accordi bilaterali con paesi ricchi disposti a pagare di più, i paesi a basso reddito sono stati privati ​​degli strumenti per proteggere la loro gente”.

Bollettino: 5.923 nuovi casi e 69 morti, tasso di positività sale al 2% – In Italia sono stati registrati 5.923 nuovi casi di Covid-19 e 69 decessi di persone contagiate dal virus, a fronte di 4.720 nuovi contagi e 71 morti riportati ieri. Il tasso di positività è salito al 2 per cento, dall’1,5 per cento registrato nella giornata di ieri. In calo i ricoveri ordinari mentre le terapie intensive hanno fatto registrare un lieve aumento. Leggi qui il resto del bollettino.

Oms, variante Delta in 174 Paesi, 4 in più in 7 giorni – A livello globale sono stati segnalati casi di variante Delta di Sars-CoV-2 in 174 Paesi. Lo sottolinea il report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), relativo alla settimana 30 agosto-5 settembre. Rispetto ai 7 giorni precedenti, sono 4 in più i Paesi dove è presente la variante Delta.

Carceri, in lieve calo casi Covid: 70 i detenuti positivi – Sono 70 i detenuti attualmente positivi al Covid: un dato in lieve calo rispetto alla scorsa settimana, quando i casi di positività registrati erano 80, su un totale di 52.593 reclusi nei penitenziari italiani. Lo afferma il rapporto pubblicato oggi (con dati aggiornati a ieri sera) dal ministero della Giustizia sul coronavirus nelle carceri, secondo cui nell’ultima settimana sono stati 14 i nuovi positivi. Tra gli agenti, invece, su un totale di 36.939 in servizio, i positivi al Covid sono 112, a fronte dei 114 registrati la settimana scorsa.

