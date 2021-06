COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 8 GIUGNO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna vaccinale in Italia. Finora ha completato il ciclo vaccinale oltre il 23 per cento della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 8 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 07.00 – Usa promettono altri 80 milioni di vaccini ai Paesi poveri entro fine luglio – Nei prossimi due mesi gli Stati Uniti distribuiranno altre 80 milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19 ai Paesi più bisognosi, compresi quelli aderenti al programma Covax. L’annuncio arriva dal segretario di Stato americano, Antony Blinken, intervenuto in un’audizione alla Camera dei Rappresentanti. Il 75 per cento delle prime 25 milioni di dosi sarà distribuito nel quadro del programma Covax, mentre il restante 25 per cento sarà spedito ai Paesi interessati direttamente dagli Stati Uniti.

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Oms: “allentare troppo presto le restrizioni disastroso per non vaccinati” – “Con l’aumento della trasmissione globale di varianti preoccupanti, inclusa la variante Delta (indiana) di Sars-CoV-2, revocare le restrizioni troppo rapidamente potrebbe essere disastroso per coloro che non sono vaccinati”. È l’allarme lanciato oggi in conferenza stampa dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nei Paesi con il maggior accesso ai vaccini, stiamo assistendo a un calo della mortalità tra i gruppi di età più avanzata: qui, le misure sanitarie e sociali che hanno contribuito a proteggere le persone vengono allentate, ma devono essere allentate con cautela e adattate, in linea con la circolazione virale e le capacità di risposta”.

Il bollettino: ieri 1.273 nuovi casi e 65 morti – Qui il bilancio completo del 7 giugno 2021.

Vaccini, Iss: efficaci anche dopo 4 mesi – I vaccini contro la Covid-19 attualmente somministrati riescono a prevenire i contagi, i ricoveri e i decessi anche oltre i 130 giorni, riducendo del 95 per cento la mortalità. È quanto rilevato dal secondo rapporto di analisi congiunta dei dati epidemiologici dell’Istituto Superiore di Sanità, che si riferisce a circa 14 milioni di persone a cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino.

Norvegia: autorità dichiarano Paese fuori dalla pandemia – La Norvegia è Covid free. L’annuncio arriva da Preben Aavitsland, capo medico del dipartimento di controllo delle infezioni dell’Istituto norvegese di sanità pubblica. In un tweet, ha scritto: “La pandemia è finita” e ha mostrato in un grafico in cui il tasso di infezione risulta il più basso dalla fine dell’estate dello scorso anno. Bassa densità di popolazione, isolamento e tempestività di intervento del governo e delle autorità sanitarie sono gli elementi che hanno permesso di dichiarare la fine della pandemia alla Norvegia. La Norvegia è stata tra i Paesi ad avere tassi di infezione più bassi in Europa durante tutte e tre le ondate della pandemia. I casi e i decessi sono stati significativamente inferiori rispetto alla vicina Svezia, ma anche alla Danimarca, che ha adottato un approccio simile alla Norvegia. Aavitsland ha affermato che ad oggi ci sono pochissimi ricoverati in ospedale a causa di Covid-19 e che il numero continua a diminuire grazie agli esiti della campagna vaccinale.

Figliuolo: “Possibile terza dose” – Considerati gli attuali scenari della pandemia, “potrebbe essere prevista la necessità di almeno un’ulteriore dose”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo in audizione alla Camera, in cui ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. L’obiettivo è di “conseguire la vaccinazione dell’80 per cento della popolazione entro settembre inserendo anche la platea 12-15 anni inizialmente esclusa, per un totale di 54 milioni di italiani”. Il commissario ha anche invitato le regioni ad intercettare i vulnerabili che sono poco avvezzi all’uso informatico.

Sia: “Evitare alcolici nei giorni vicini alla vaccinazione” – Gli alcolici vanno evitati nei giorni vicini alla vaccinazione anti Covid-19: è la raccomandazione della Società Italiana di Alcologia (Sia), suggerita da quanto è recentemente accaduto nel centro vaccinale di Messina, dove si è tentato di avvicinare i giovani alla vaccinazione attraverso l’offerta di birra artigianale. “La Società Italiana di Alcologia e l’Osservatorio Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) da diversi mesi raccomandano di non consumare alcolici nei giorni precedenti e successivi la vaccinazione”, ha rilevato la società scientifica in una nota.

