Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La la prevalenza della cosiddetta variante Delta in Italia è già al 22,7%, ed è stata identificata in 16 Regioni, mentre è aumentato il numero di positivi, che ieri sono stati 932 rispetto ai 794 rilevati venerdì. Uno studio pubblicato sulla rivista Science afferma che la variante B.1.427/B.1.429, nota come variante epsilon, ha maggiori probabilità di eludere gli anticorpi generati dai vaccini a Rna messaggero (mRna) come quelli di Pfizer e Moderna. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 4 luglio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore o7.00 – Iss: “Variante Delta identificata in 16 Regioni” – La variante Delta in Italia è già al 22,7%, ed è stata identificata in 16 Regioni. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. In Italia al 22 giugno scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante Alfa’ (B.1.1.7) di SARS-CoV-2 era del 57,8%, in calo rispetto all’88,1% del 18 maggio, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 16,7% e il 100%. Alla stessa data, la variante ‘Gamma’ (P.1) aveva una prevalenza pari a 11,8% (con un range tra 0 e 37,5%, mentre nella precedente survay era al 7,3%). Mentre la ‘variante Delta’ (B.1.167.2) aveva una prevalenza pari al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni/PA, con un range tra lo 0 e il 70,6%. L’indagine integra le attività di monitoraggio di routine, e non contiene quindi tutti i casi di varianti rilevate ma solo quelle relative alla giornata presa in considerazione. La cosiddetta ‘variante Kappa’, ad esempio, uno dei sottotipi di B.1.617 (B.1.617.1), non è stata trovata nella flash survey, ma diversi casi sono stati segnalati sulla piattaforma integrata che invece raccoglie le analisi giorno per giorno.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino del 3 luglio – In Italia sono stati registrati 932 nuovi positivi e 22 morti per Covid. Venerdì c’erano stati 794 nuovi casi e 28 morti. In totale sono stati effettuati 228.127 tamponi, rispetto a 199.238 il giorno precedente, mentre il tasso di positività è sceso dallo 0,5 allo 0,4%.

Science: variante Epsilon più resistente agli anticorpi dei vaccini di Pfizer e Moderna – Una variante del nuovo coronavirus rilevata per la prima volta all’inizio di quest’anno in California, ha maggiori probabilità di eludere gli anticorpi generati dai vaccini a Rna messaggero (mRna) come quelli di Pfizer e Moderna. Lo afferma uno studio pubblicato su Science, secondo cui la variante B.1.427/B.1.429, nota come variante epsilon, presenta tre mutazioni della proteina spike tramite cui il virus entra nelle cellule, che la rendono resistente agli anticorpi generati dai vaccini a mRna e anche da precedenti infezioni.