COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Continua in tutto il mondo la campagna di vaccinazione anti-Covid: sono state raggiunti i tre miliardi di dosi somministrate a livello globale. In Italia invece il 335 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 29 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Ue, via libera a cinque terapie contro il Covid entro ottobre – Nuove terapie presto potrebbero essere disponibili per il trattamento dei pazienti affetti da Covid in tutta l’Ue. Lo ha reso noto la Commissione europea con la pubblicazione di un portafogli di cinque farmaci. Quattro di queste terapie si basano sugli anticorpi monoclonali e sono ancora in fase di revisione continua da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che deve dare il suo ok prima che i farmaci vengano distribuiti. Il quinto farmaco è un immunosoppressore che è già autorizzato per l’immissione nel mercato per il trattamento di altre patologie, ma è attesa l’estensione dell’autorizzazione per il trattamento del Covid. I cinque prodotti potrebbero ricevere il via libera entro ottobre. Entro la stessa data, la Commissione elaborerà un portafoglio di almeno 10 potenziali terapie.

Vaccini, tre miliardi di dosi somministrate nel mondo – Nel mondo sono state somministrate più di tre miliardi di dosi di vaccini anti-Covid secondo un conteggio dell’agenzia Afp basato su fonti ufficiali. Circa il 40 per cento (1,2 miliardi) del totale è stato somministrato in Cina, seguono India (329 milioni) e Stati Uniti (324 milioni).

Croce Rossa, in Indonesia rischio “catastrofe” – L’Indonesia è sull’orlo di una “catastrofe” a causa dell’impennata di casi di Covid spinta dalla variante Delta del coronavirus, che sta travolgendo le strutture sanitarie del Paese: è il grido d’allarme lanciato oggi dalla Croce Rossa, mentre le infezioni si mantengono su livelli record di oltre 20mila al giorno. Lo riporta il Guardian. “Ogni giorno vediamo questa variante Delta che porta l’Indonesia più vicino all’orlo di una catastrofe Covid”, ha detto Jan Gelfand, capo della delegazione indonesiana della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC), sollecitando un migliore accesso al vaccino a livello globale.

In Francia la variante Delta è il 20% dei casi – La variante Delta rappresenta “circa il 20% dei nuovi casi diagnosticati in Francia”: è l’avvertimento lanciato questa mattina dal ministro francese della Salute, Olivier Véran, intervenendo a radio France Info. La variante Delta ha proseguito, “diventa progressivamente dominante”. “Progredisce rispetto ad altri virus. Occorre restare molto vigili”, ha aggiunto.

Sudafrica, oltre 60 mila i morti da inizio pandemia – Il numero dei morti per Covid-19 registrati ufficialmente in Sudafrica dall’inizio della pandemia ha superato quota 60 mila, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I contagi totali nel Paese da 59 milioni di abitanti sono stati finora 1,94 milioni. Due giorni fa il presidente Cyril Ramaphosa ha imposto un nuovo lockdown di due settimane per combattere il rapido diffondersi della variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa in Sudafrica.

