Covid, le ultime notizie di oggi 28 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da lunedì 26 aprile, in Italia sono tornate le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riaprono anche cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole di ordine e grado. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 29 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 10.00 – BioNTech, vaccinazione bambini a partire da giugno – I ragazzi in età scolare potranno essere vaccinati contro il Covid a partire da giugno, ovviamente previo il via libera dell’Ema: lo afferma il fondatore della BioNTech, Ugur Sahin, in un’intervista allo Spiegel. “Abbiamo presentato i dati degli studi sui giovani dai 12 ai 15 anni per l’autorizzazione negli Usa; in Europa siamo agli ultimi passi prima della richiesta”, ha specificato lo scienziato. Già mercoledì prossimo verrà presentata la domanda all’Agenzia per il farmaco europea per la vaccinazione dei bambini dai 12 anni in su con il siero di BioNTech/Pfizer, ad inizio giugno si potrebbe procedere alle prime somministrazioni. “Le cose potrebbero andare molto rapidamente adesso”, ha detto ancora Sahin al settimanale tedesco. Un’approvazione per tutte le fasce d’età (ossia anche per i bambini più piccoli) potrebbe arrivare per settembre, a detta del capo dei BioNTech.

Ore 9.10 – Europarlamento adotta il certificato verde digitale – Il Parlamento europeo ha adottato la proposta della Commissione europea per il certificato verde digitale che favorirà gli spostamenti all’interno dell’Ue. Hanno votato a favore 540 deputati; 119 contro e 31 astenuti.

Ore 07.00 – Biden: “Gli Usa saranno un arsenale di vaccini per il resto del mondo” – Joe Biden promette che gli Stati Uniti diventeranno “l’arsenale dei vaccini del resto del mondo”. “Se le nostre scorte aumentano fino a soddisfare le nostre esigenze, diventeremo un arsenale di vaccini per gli altri paesi, così come l’America è stata un arsenale di democrazia durante la Seconda Guerra mondiale”, ha detto Biden nel suo discorso al Congresso. “Ma questo – puntualizza – non succederà fino a quando ogni americano avrà avuto accesso al vaccino”.

LE NOTIZIE DI IERI

Sputnik, il Brasile dice no al vaccino russo – Il Brasile ha bocciato il vaccino anti-Covid russo Sputnik V. Secondo l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana Anvisa, la decisione è stata presa “per diversi motivi”, fra cui il fatto che il siero “contiene adenovirus replicante”. Ogni singolo lotto vaccinale dell’Istituto Gamaleya basato sul vettore virale Ad5 parrebbe contenere ancora adenovirus competente per la replicazione, secondo l’ente brasiliano. La notizia è stata riportata sulla rubrica scientifica “In the pipeline” del sito della rivista “Science” curata dal chimico farmaceutico Derek Lowe. L’esperto riporta quanto emerso da un’audizione tenuta ieri dalle autorità brasiliane per valutare se approvare la somministrazione del vaccino nel Paese.

Volo dall’India, passeggeri in due strutture – I 211 passeggeri – piu’ 3 bambini – a bordo del volo da Nuova Delhi in arrivo stasera a Roma saranno portati in due strutture della capitale per i tamponi e gli ulteriori controlli sulla presenza eventuale di casi di variante indiana del coronavirus, secondo quanto si apprende da fonti della Protezione civile nazionale. In particolare, 50 andranno alla cittadella militare della Cecchignola, gli altri in un Covid hotel. Sul tema si e’ svolta una riunione di coordinamento con la Protezione civile regionale del Lazio, secondo quanto si apprende.

Senato boccia mozione sfiducia Speranza – Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza, presentata da Fratelli d’Italia. I voti contrari alla mozione sono stati 221, quelli favorevoli 29. Gli astenuti sono stati tre. La chiama dei senatori, su iniziativa del presidente Elisabetta Casellati, è stata effettuata con un nuovo sistema elettronico che rileva in automatico la dichiarazione di voto.

Fauci: “Il mondo ha lasciato sola l’India” – Il mondo ha abbandonato l’India a se stessa alle prese con la “tragica” esplosione del Covid-19, esasperando le diseguaglianze globali, secondo il virologo Anthony Fauci, il principale consulente della Casa Bianca. “L’unico modo in cui rispondere adeguatamente a una pandemia globale è di adottare una risposta globale. E una risposa globale vuol dire equità nel mondo”, ha dichiarato Fauci, citato dal Guardian, che punta il dito contro “le nazioni più ricche”, accusandole di non aiutare i Paesi meno abbienti” a provvedere “cure accessibili”.

Oms, variante indiana rilevata in almeno 17 Paesi – La variante cosiddetta indiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l’Italia, secondo quanto rivelato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo bollettino settimanale sulla pandemia. La mutazione del virus che sta flagellando con un impeto finora sconosciuto l’India, detta anche variante B.1.617, è stata rilevata in oltre 1.200 sequenziamenti caricati sulla banca dati internazionale Gisaid, ricorda l’Oms. I Paesi dove è stata rilevata con più frequenza, India, Stati Uniti, Regno Unito e Singapore. ma anche in Belgio, Svizzera, Grecia e Italia. La variante B.1.617, che ha una serie di “sub-varianti” è stata classificata finora come mutazione “di interesse” ma non ancora “preoccupante”, che l’etichetterebbero come più pericolosa del virus originale in quanto più contagiosa, più letale o resistente ai vaccini.

