COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La mappa dell’Italia torna a tingersi parzialmente di giallo dopo settimane di zona bianca: è la Sicilia la prima Regione che tornerà ad avere nuove restrizioni, a partire da domani, lunedì 30 agosto. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 29 agosto 2021:

 

Ore 07.00 – Usa: “La Cina ha impedito l’accesso alle informazioni sull’origine del Covid” – Dopo aver ricevuto il rapporto dell’intelligence americana sulle fasi iniziali della diffusione del coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden attacca: “Informazioni essenziali sull’origine della pandemia esistono in Cina, ma i funzionari locali hanno lavorato per impedire che gli investigatori internazionali vi avessero accesso. Il mondo merita risposte”

COVID, COSA È SUCCESSO IERI

India, in un giorno vaccinati in 10 milioni: è record – In un solo giorno l’India ha vaccinato 10 milioni di persone, un record assoluto. Il primo ministro del Paese, Narendra Modi, ha definito il risultato un “exploit memorabile”. “Complimenti a coloro che si fanno vaccinare e a tutti quelli che con il loro impegno fanno sì che la campagna vaccinale sia un successo”, ha scritto Modi su Twitter. L’India conta 1,3 miliardi di abitanti e al momento solo il 15% della popolazione ha ricevuto due dosi del siero.

Iss, aumentano i casi fra gli over 60 – Aumentano i casi di COVID-19 fra le persone con età superiore a 60 anni rispetto alla settimana precedente (14,7% vs 13,2% fra il 2 e il 15 agosto 2021). Si registra inoltre un aumento dell’età mediana negli ultimi quattordici giorni che arriva a 33 anni. Lo indica il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità, che completa il monitoraggio settimanale. Da fine giugno 2021 si è osservato un aumento dell’incidenza settimanale nella popolazione di età fra 0 e 40 anni.

