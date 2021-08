COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La mappa dell’Italia torna a tingersi parzialmente di giallo dopo settimane di zona bianca: è la Sicilia la prima Regione che tornerà ad avere nuove restrizioni, a partire da lunedì 30 agosto. Il monitoraggio di Iss e ministero della Salute di ieri ha evidenziato che il valore dell’Rt è leggermente in calo (da 1,1 della scorsa settimana a 1,01 di quest’ultima). Lieve aumento, invece, per l’incidenza nazionale con 77 casi ogni 100mila abitanti per il periodo 20-26 agosto, rispetto ai 74 casi di 7 giorni prima. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 28 agosto 2021:

 

Ore 12.35 – India, in un giorno vaccinati 10 milioni: è record – In un solo giorno l’India ha vaccinato 10 milioni di persone, un record assoluto. Il primo ministro del Paese, Narendra Modi, ha definito il risultato un “exploit memorabile”. “Complimenti a coloro che si fanno vaccinare e a tutti quelli che con il loro impegno fanno sì che la campagna vaccinale sia un successo”, ha scritto Modi su Twitter. L’India conta 1,3 miliardi di abitanti e al momento solo il 15% della popolazione ha ricevuto due dosi del siero.

Ore 11.40 – Usa: “La Cina ha impedito l’accesso alle informazioni sull’origine del Covid” – Dopo aver ricevuto il rapporto dell’intelligence americana sulle fasi iniziali della diffusione del coronavirus, il presidente degli Stati Uniti attacca: “Informazioni essenziali sull’origine della pandemia esistono in Cina, ma i funzionari locali hanno lavorato per impedire che gli investigatori internazionali vi avessero accesso. Il mondo merita risposte”

Ore 10.30 – Iss, aumentano i casi fra gli over 60 – Aumentano i casi di COVID-19 fra le persone con età superiore a 60 anni rispetto alla settimana precedente (14,7% vs 13,2% fra il 2 e il 15 agosto 2021). Si registra inoltre un aumento dell’età mediana negli ultimi quattordici giorni che arriva a 33 anni. Lo indica il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità, che completa il monitoraggio settimanale. Da fine giugno 2021 si è osservato un aumento dell’incidenza settimanale nella popolazione di età fra 0 e 40 anni.

Ore 07.00 – Vaccino: Abrignani (Cts): “Terza dose tra fine anno e inizio 2022” – Sergio Abrignani, immunologo che fa parte del Comitato tecnico scientifico (Cts) del ministero della Salute prevede che la terza dose del vaccino contro Covid-19 sarà somministrata tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, mentre la validità del green pass per i vaccinati sarà prorogata da 9 a 12 mesi. “In Israele si comincia a osservare che i vaccinati dopo 6-10 mesi si infettano più che dopo tre mesi, quando l’efficacia dei composti anti Covid è al 95%”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della sera, “successivamente si abbassa all’80-85% nella capacità di evitare forme gravi di malattia e infezione”. Secondo Abrignani l’estate “non è andata male”: “Ci aspettavamo entro agosto da 20-40mila casi al giorno. Invece ci siamo fermati a 7-8mila. Può darsi siano sottostimati ma anche se lo fossero saremmo lontani dal picco temuto. Adesso concentriamoci sul prossimo autunno quando le attività si svolgeranno al chiuso. Un virus molto diffusivo potrebbe dar luogo a tanti focolai”.

Scuola, presidi: “No ai tamponi gratis per i professori no vax”- “Io sono per il tampone gratis per coloro che non si possono vaccinare. Sono contrario al tampone pagato dallo Stato per chi non vuole vaccinarsi”, ha detto Antonello Giannelli, presidente nazionale dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), parlando alla trasmissione Coffee Break su La 7 della questione dei tamponi necessari a ottenere il green pass per il personale della scuola non vaccinato. “Ed è la ragione per la quale non abbiamo firmato il protocollo nel quale questa cosa non è chiarita, a nostro avviso, in modo sufficiente”.

Covid, Ue: già emessi oltre 350 milioni Green pass – Più di 350 milioni di Certificati verdi Covid-19 sono stati emessi finora. Lo ha dichiarato la Commissione europea in un post sui social media, ricordando che sono stati collegati anche nove Paesi al di fuori dell’Ue al sistema per la certificazione: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Svizzera, Turchia e Ucraina, oltre a San Marino e Vaticano.

Speranza firma l’ordinanza, da lunedì la Sicilia sarà “gialla” – Adesso è ufficiale, anche se la notizia era praticamente certa. La Sicilia, a partire da lunedì 30 settembre, passerà in giallo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, infatti, ha appena firmato l’ordinanza che prevede il cambio di colore per la Regione. Si tratta della prima Regione che passa in zona gialla dopo alcuni mesi in cui tutta Italia era stata in zona bianca.

Morto per Covid l’artista Flavio “Kampah” Campagna – È morto a 59 anni lo street artist Flavio “Kampah” Campagna. L’artista, uno dei pionieri della motion graphics televisiva, conosciuto anche a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, era ricoverato per Covid in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Parma. Artista eclettico, fotografo, videomaker, regista, pittore: dall’Italia, agli Stati Uniti fino a Cuba, le opere di “Kampah” hanno fatto il giro del mondo. Premiato con un Emmy, vanta un’opera di pubblicità televisiva in esposizione permanente al Moma di New York. “Uomo, padre, artista, genio”, lo ha definito il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti in un post su Fb “un vulcano di idee e di vita”. Kampah è un concetto, un ideale e come tale non muore ma vive nelle persone che, come noi, l’hanno conosciuto”, ha scritto su Facebook il fratello Gino Campagna che ha annunciato la scomparsa dell’artista.

