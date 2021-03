Covid, le ultime notizie di oggi (20 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 7,5 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e due milioni quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, domenica 21 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 7 – Speranza: “Il sistema dei colori è confermato dopo 6 aprile” – “So che gli italiani sono provati dalle restrizioni ma con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza”. Lo ha detto il ministro Roberto Speranza in una intervista al quotidiano La Stampa. Il ministro ha confermato che la scelta del sistema a colori resterà anche dopo il 6 aprile alla scadenza del dpcm che lo ha reiterato. “La scelta è stata confermata dagli ultimi decreti del governo e credo sia la più efficace a rendere le misure proporzionali alla differente situazione epidemiologica dei territori. Per cui sì, sarà confermata”. Sulla possibilità di tornare a spostarsi liberamente tra le regioni, il responsabile della Salute ha dichiarato che “dipenderà dal quadro epidemiologico, ma i nostri scienziati confidano che le misure adottate e il numero sempre più ampio di persone immunizzate possano migliorare la situazione in tempi non troppo lunghi”.

COVID, cosa è successo ieri

Il virus circolava a Wuhan già a ottobre 2019 – Con due mesi di anticipo rispetto ai primi casi documentati di dicembre 2019. A rivelarlo uno studio sulla rivista Science. “Il nostro studio – afferma Joel O. Wertheim dell’Università della California a San Diego – nasce dall’esigenza di capire per quanto tempo il virus potrebbe aver circolato inosservato nella popolazione umana”. Il team ha considerato la diffusione dell’infezione a Wuhan prima del blocco, la diversità genetica del virus in Cina e i rapporti dei primi casi nella nazione orientale.

Zingaretti: accordo con Spallanzani per sperimentare Sputnik – “Tra qualche giorno verrà sicuramente stipulato con l’istituto Spallanzani un primo accordo per una sperimentazione sotto forma scientifica del vaccino Sputnik in attesa, naturalmente, dell’approvazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti dei vaccini”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al centro vaccinale dell’auditorium Parco della Musica. “Questa è una buona notizia perché ci permette di fare un salto in avanti – ha sottolineato Zingaretti – rispetto alla necessità in questo momento dell’approvvigionamento dei vaccini”.

AstraZeneca: Von der Leyen, rispetti consegne o blocco export – La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha minacciato di bloccare le esportazioni del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca se la compagnia non rispetterà le consegne previste per l’Unione Europea. “Abbiamo l’opzione di bloccare le esportazioni pianificate”, ha dichiarato Von der Leyen alla testata tedesca Funke, “questo è il messaggio per AstraZeneca: rispettate il vostro contratto con l’Europa prima di iniziare le spedizioni verso altri Paesi”.

Covid, ultime notizie – L’Europa ha superato la soglia del milione di morti – Da inizio pandemia 37 milioni e 222 mila contagi in 51 Paesi, somministrate in media 12 dosi di vaccino ogni 100 persone.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

