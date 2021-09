COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale), il governo ha varato un nuovo decreto che estende l’obbligatorietà del Green Pass al personale esterno della scuola e dell’università e l’obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa. Nel frattempo, l’Aifa ha dato il via libera alla terza dose del vaccino anti-Covid che verrà inizialmente somministrato a immunodepressi e anziani. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 11 settembre 2021:

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 8 – VACCINO: BONOMI, SOLO CON L’OBBLIGO SI METTE IN SICUREZZA LA SALUTE DEGLI ITALIANI MA LA POLITICA NON TROVA LA SINTESI

Il presidente di Confindustria: nei posti di lavoro l’unico strumento è il green pass. Salvini: vaccino non ci rende immortali, basta polemiche. Figliuolo: oltre 3,5 milioni di over 50 senza neanche la prima.

Ore 7 – COVID: IN ITALIA 5.621 NUOVI CASI E 62 MORTI. POSITIVITÀ AL 2%

Continua il calo di ricoveri e terapie intensive. Iss: netto miglioramento rispetto a una settimana fa, l’indice Rt a 0,92.

COVID, COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino di venerdì 10 settembre – Venerdì 10 settembre in Italia sono stati registrati 5.621 nuovi casi di Covid-19 e 62 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 5.522 nuovi contagi e 59 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 286.028 tamponi effettuati (ieri erano stati 291.468): il tasso di positività è all’1,96 per cento, in lieve aumento rispetto all’1,89 per cento registrato nella giornata di ieri. In calo sia i ricoveri ordinari che le terapie intensive.

Biden impone l’obbligo di vaccino per 100 milioni di lavoratori – Con due ordini esecutivi, il presidente Usa Joe Biden ha disposto il vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori federali e per i contractor (impiegati di aziende a cui il Governo ha affidato appalti). Inoltre, verrà chiesto alle aziende private con più di 100 dipendenti di rendere obbligatorio il vaccino. “Siamo stati pazienti. Ora basta. Abbiamo gli strumenti per combattere il Covid-19 ma una minoranza di americani, sostenuta da una minoranza di funzionari di governo, continua a creare problemi”, ha detto Biden in un discorso alla nazione in cui ha annunciato le nuove misure. Chi trasgredirà le norme rischia una multa fino a 14mila dollari. Le misure, nel complesso, riguardano circa 100 milioni di lavoratori.

