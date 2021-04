Covid, Salvini: “Tenere chiuso dopo Pasqua è sequestro di persona”

“Tenere chiuso dopo Pasqua anche se la scienza dovesse dire che si può riaprire è sequestro di persona”: lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini parlando dell’ultimo decreto anti-Covid, che non prevede il ripristino della zona gialla, e quindi la riapertura di molte attività, per tutto il mese di aprile.

“Chiederò un incontro a Draghi sulle riaperture” ha aggiunto Salvini sottolineando come “ci rimettiamo ai dati scientifici. Quello che abbiamo chiesto al governo Draghi è che dopo Pasqua in base ai dati scientifici occorre riaprire dove si può riaprire, non è possibile che se Speranza vede rosso, se Franceschini vede rosso sia tutto rosso. In quelle città occorre riaprire non c’è Speranza che tenga”.

Intervenuto alla trasmissione Aria Pulita, in onda su 7Gold, l’ex ministro dell’Interno ha poi parlato dei rapporti con il premier e con alcuni dei ministri dell’esecutivo: “Con Draghi ho ottimo rapporto che è una persona concreta e pragmatica, con qualche ministro è più complicato. Quando l’ideologia prevale sulla scienza è più difficile”.

“Speranza dice ’nessuno soffi sull’inquietudine’? Qualcuno per motivi ideologici vuole tenere tutto chiuso, sono stufo di scelte politiche sulla pelle degli italiani”.

“Io mi fido della scienza” ha aggiunto Salvini, sottolineando: “A che titolo un ministro può dire teniamo tutto chiuso al di là dei dati scientifici?”.

Sull’incontro a Budapest con Orban e Morawiecki, Salvini ha dichiarato che si è parlato di “abbiamo parlato di vaccini, di

aziende e di lavoro”, smentendo il progetto di un gruppo unico al Parlamento Europeo.

“C’è qualcuno che vede populisti, razzisti, fascisti e nazisti anche dove non ci sono, la politica in questo momento dovrebbe badare al sodo, alla salute, al lavoro, quelli che rompono le palle col razzismo, il populismo e il fascismo non hanno capito un fico secco” ha concluso il leader della Lega.

