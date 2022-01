Covid, Ricciardi avverte: “Nuova ondata a ottobre, serviranno scelte impopolari”

La curva dell’andamento della pandemia da Covid, in Italia, sta lentamente scendendo, ma il peggio non è passato: Walter Ricciardi ricorda quello che ormai siamo abituati a vedere e cioè che i contagi si ridurranno e rimarranno bassi durante l’estate per poi tornare ad aumentare a ottobre.

Il docente di Igiene all’università Cattolica, consigliere scientifico del ministro Roberto Speranza, è intervenuto a 24 Mattino su Radio 24. Ricciardi ha affermato che “il prossimo ottobre avremo una nuova ondata di Covid. Avremo una primavera buona e probabilmente un’estate ottima ma poi il virus ritornerà a circolare perché noi il virus lo inseguiamo ma non l’anticipiamo e quindi lui torna a farsi sentire”.

Serviranno quindi “scelte impopolari”. “Sono due anni – sottolinea il professore – che c’è questo circolo, nella speranza che non arrivino varianti più pericolose. L’immunità che ci dà il vaccino, che è un salvavita, perché fa la differenza tra la vita e la morte tra l’ospedalizzazione ed il benessere, però non protegge dalla circolazione del virus. Perlomeno non protegge completamente. Dobbiamo affiancare alla vaccinazione anche altre scelte impopolari che però ci consentono di vivere tranquillamente”.