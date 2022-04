Anche se lo stato d’emergenza è finito, sulla trasmissione del Covid non bisogna abbassare la guardia, e Pasqua sarà un momento di verifica sull’andamento della pandemia. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco in un’intervista a Leggo. “Siamo in una fase di transizione verso l’endemia, con ondulazioni e un andamento ciclico presumibilmente legato ai periodi invernali che solitamente facilitano i virus respiratori, oltre che a un allargamento delle maglie delle attenzioni un po’ precoce. Speriamo che siano onde che vanno a decrescere, come le onde dopo che lanciamo un sasso in uno stagno: questo sempre se non arriverà una variante nuova, più diffusiva o con maggiore capacità patogena”, ha dichiarato l’esperto.

“Dai dati delle ultime settimana pare che la curva sia in decrescita, i modelli matematici dicono che questa onda dovrebbe scendere intorno a fine maggio, certamente la Pasqua sarà un momento di verifica per tutti“, ha sottolineato. E sull’utilizzo dei dispositivi di protezione: “La mascherina è come gli occhiali da sole, bisogna avere buon senso e farne buon uso. L’obbligo generalizzato può portare ad una buona percentuale di riduzione dei contagi, ma io ritengo ancora più efficace un utilizzo ad hoc della mascherina, specie se siamo soggetti fragili o se abbiamo a che fare con soggetti fragili”.