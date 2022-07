Quarta dose: lunedì il via libera agli over 60, ma si teme il flop

Contro il dilagare di Omicron e delle sue sottovarianti, le autorità sanitarie si preparano a dare il via libera all’allargamento della campagna per la quarta dose del vaccino anti-Covid.

Già da martedì gli over 60 potrebbero avere la possibilità di prenotare il secondo richiamo dei vaccini anti-Covid, messo a disposizione negli scorsi mesi anche a soggetti fragili e ultraottentenni.

Lunedì dovrebbe arrivare il via libera del governo alla quarta dose, con una circolare del ministero della Salute che recepirà le linee guida dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Entrambi gli enti stanno elaborando una presa di posizione ufficiale sull’allargamento delle fasce d’età a cui è destinato il nuovo richiamo del vaccino, che sarà resa pubblica lunedì.

Finora la campagna per la quarta dose ha avuto scarso successo tra fragili e over 80, che hanno richiesto e ottenuto la vaccinazione con percentuali rispettivamente del 45 e del 21 percento. Un dato che ha fatto registrare aumenti solo lievi in risposta all’accelerazione di omicron: negli ultimi 10 giorni sono stati 59mila gli over 80 che hanno ricevuto la quarta dose, a fronte dei 52mila dei 10 giorni precedenti.