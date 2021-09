COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 28 SETTEMBRE 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 2.985

Decessi: 65

Tamponi effettuati: 338.425

Terapie intensive: – 29

Tasso di positività: 0,9%

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 98.872

Casi totali: 4.494.108

Decessi: 130.807

Guariti: 4.435.370

In Italia oggi, martedì 28 settembre 2021, sono stati registrati 2.985 nuovi casi di Covid-19 e decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 1.772 nuovi contagi e 45 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su tamponi effettuati (ieri erano stati 124.077): il tasso di positività è 0,9 per cento, in discesa rispetto all’1,4% registrato nella giornata di ieri.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 98.872. Le persone ricoverate in terapia intensiva col virus sono 459 (ieri 488). I ricoveri ordinari in ospedale, invece, sono 3.418 in totale (ieri 3.487).

Dall’inizio della pandemia si contano 4.494.108 contagi nel nostro Paese. Il bilancio complessivo delle vittime ammonta a 130.807, mentre i guariti fin qui sono 4.435.370.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO