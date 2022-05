Covid: rimane l’obbligo di mascherina Ffp2 su tutti voli in Italia

L’uso della mascherina Ffp2 continuerà a essere obbligatorio su tutti i voli che operano in Italia. Lo ha chiarito l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) nelle sue linee guida, in cui si afferma che l’uso della mascherina sarà obbligatorio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio. L’obbligo varrà su tutte le tratte che hanno origine e destinazione in Italia, a prescindere dalla nazionalità della compagnia.

Per i voli che operano su tratte internazionali, si applicano invece le norme nel paese che ha rilasciato la licenza al vettore aereo. Per i vettori che hanno licenza italiana, l’uso della mascherina sarà obbligatorio in ogni caso.

Da ieri in base al protocollo congiunto dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) la mascherina è diventata “non obbligatoria” negli aeroporti europei. Secondo le linee guida dei due enti, che definiscono la mascherina “una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19”, l’uso delle mascherine negli aeroporti e sui voli “deve essere allineato con le misure nazionali”. Se perciò gli stati di partenza o di destinazione richiedono l’uso di mascherine, “l’equipaggio di volo deve esigere che i passeggeri rispettino tali requisiti”.