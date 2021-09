Covid: morto a 40 anni il musicista No Vax “pentito” Marcus Birks

È morto Marcus Birks, antivaccinista diventato convinto sostenitore dei vaccini dopo essere stato ricoverato per Covid-19. Il musicista 40enne è morto venerdì scorso al Royal Stoke University Hospital, dove era stato ricoverato in terapia intensiva da inizio agosto. Dal suo letto di ospedale Birks, che tra pochi mesi sarebbe diventato padre per la prima volta con la moglie Elisabeth Lawrence, aveva lanciato un appello accorato a vaccinarsi.

“Se non sei stato malato, non pensi che ti ammalerai, quindi ascolti la roba [anti-vaccinista]”, aveva dichiarato in un’intervista alla Bbc, in cui sosteneva che l’informazione veniva distorta dai social media e dalle teorie cospirazioniste. Il musicista aveva anche detto di rimasto ”scioccato” dall’aver contratto una malattia così grave, perché si ammalava “raramente”. “Quando ti sembra di non avere abbastanza fiato, è la sensazione più spaventosa del mondo”, aveva detto. “La prima cosa che dirò a tutta la mia famiglia e chiunque incontri è di farsi il vaccino”.

La moglie, con cui era sposato da dieci anni, ha parlato di un dolore “insopportabile”. “Il mio cuore è stato strappato via, la mia anima e il mio mondo completamente e completamente in frantumi”, ha scritto su Facebook. I due si esibivano insieme come i “The Chameleonz”, arrivando in un’occasione a esibirsi di fronte a 30.000 persone durante un evento in un centro commerciale. “Era l’uomo più incredibile, originale, premuroso, amorevole, leale, altruista, orgoglioso e

“Tutto ciò che voleva fare era aiutare quante più persone possibile, il che di per sé dimostrava quanto era puro il suo cuore e la sua anima”, ha detto Lawrence.