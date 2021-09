Covid, monitoraggio Gimbe: “In ospedale quasi tutti no vax”

In ospedale sono ricoverati a causa del Covid quasi tutti no vax: è quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che evidenzia anche sia un calo dei contagi che quelli dei ricoveri.

“Continuano a diminuire i nuovi casi settimanali, sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 4.816” conferma il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, parlando dei dati riferiti alla settimana 8-14 settembre.

Secondo i dati, infatti, calano i nuovi casi (-14,7%), i ricoveri ordinari (-3,3%) e le terapie intensive (-1,6%) con la Fondazione che evidenzia come in ospedale al momento ci siano “quesi esclusivamente persone non vaccinate”.

Gimbe sottolinea l’efficacia dei vaccini nel ridurre i decessi (96,3%), i ricoveri ordinari (93,4%) e le terapie intensive (95,7%), ma mette in guardia sugli oltre 9 milioni di non vaccinati che, con l’arrivo dell’inverno e la riapertura delle scuole, alimenteranno la circolazione del virus e l’aumento delle ospedalizzazioni.

A tal proposito, sottolinea la Fondazione, “è inaccettabile la presa di posizione sulle ‘cure domiciliari’ di personaggi pubblici tra cui medici e politici che, sovvertendo il metodo scientifico, inducono le persone a rifiutare vaccini efficaci e sicuri e a fidarsi di protocolli terapeutici non autorizzati o di farmaci dannosi e controindicati”.

