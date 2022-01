Covid, intera famiglia stroncata dal virus: non erano vaccinati

Rinuccia è l’unica della sua famiglia a essere sopravvissuta al Covid. Il virus le ha causato la polmonite interstiziale, costringendola al ricovero in terapia intensiva. Ha deciso di non vaccinarsi così come i suoi genitori, suo marito e suo figlio che, però, non sono riusciti a superare la malattia.

La famiglia era originaria di San Francesco al Campo, piccolo paese in provincia di Torino. L’ultimo a morire è stato il marito della donna, Giuseppe Ferrero, agricoltore di 69 anni, dopo un ricovero di due settimane in terapia intensiva nell’ospedale di Ciriè. I primi a non farcela, invece, tra dicembre e gennaio sono stati i nonni: Olga Goffi di 94 anni e Maurizio Ghella, 92 anni. Dopo di loro, il giorno dell’Epifania è morto anche il figlio Marco Ferrero, a soli 42 anni.

“Ognuno fa le sue scelte. Non voglio parlare delle cause della morte di mio figlio per rispetto delle sue decisioni. Non ho niente da dire. Tanto vi inventate sempre tutto”, ha detto Rinuccia dopo la morte del figlio.

“Nessuno deve giudicare le scelte fatte. Ognuno se ne prende le responsabilità. Per noi è solo venuta a mancare una famiglia che faceva parte della nostra comunità. Non intendo dire altro. Tranne che il nostro paese ha un numero di positivi sotto la media riportata dai dati ufficiali. Molti altri paesi stanno peggio di noi”, ha detto il sindaco di San Francesco al Campo, Diego Coriasco.