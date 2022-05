Covid, Fabrizio Pregliasco: “In autunno ondata da 20 milioni di contagi”

Fabrizio Pregliasco lancia l’allarme sulla nuova ondata di Covid attesa per l’autunno, che, a suo dire, potrebbe causare 20 milioni di contagi.

“In autunno ci sarà un’ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani, lo dico perché sarà utile saperlo prima per esser preparati” ha dichiarato il direttore Sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi Milano.

Ospite di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1, l’esperto ha sottolineato che in autunno sarà necessario reintrodurre qualche restrizione per far fronte alla nuova ondata del virus: “Magari bisognerà fare qualche restrizione, è possibile che si debba reintrodurre l’obbligo di mascherina in qualche caso”.

Secondo Pregliasco, inoltre, la vaccinazione anti-Covid disponibile dopo l’estate sarà “una vaccinazione raccomandata, nelle stesse modalità del vaccino antinfluenzale”, mentre i fragili che l’hanno già fatta “in autunno faranno un richiamo perché dopo quattro mesi stiamo vedendo che si verifica un calo della protezione”.