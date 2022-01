Covid, Crisanti: “Draghi fa finta di niente come Johnson in Inghilterra. È stato fortunato”

Draghi “ha promesso agli italiani che ci sarebbe stata l’immunità di gregge, ha detto che il green pass ci avrebbe protetto dalla trasmissione. È arrivata poi una variante che fortunatamente non dà grossi problemi ai vaccinati”, ha osservato. “Se questa variante” Omicron “oltre a infettare i vaccinati avesse creato problemi importanti di carattere clinico, avrebbe creato problemi a qualsiasi governo, considerando che sono state ritardate le terze dosi. Sul fronte della vaccinazione ha fatto bene. Sono stati fatti degli errori. Come dicevano i romani, il generale deve essere bravo e fortunato: penso che qui ci siano entrambi gli elementi”.

Secondo Crisanti, insomma, il motivo per cui la situazione non è peggiorata come nel Regno Unito a livello clinico e di decessi è stata la scarsa contagiosità della variante Omicron, che se più letale avrebbe creato problemi in presenza di una simile linea “aperturista”. Draghi, in questo senso, è stato fortunato. Nel corso della conferenza stampa organizzata lunedì 10 gennaio per illustrare l’ultimo decreto Covid il premier ha chiaramente spiegato ai cronisti che la volontà dell’esecutivo è quella di lasciare l’Italia aperta il più possibile. “Vogliamo che l’Italia resti aperta”, ha detto.