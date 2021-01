Covid, Burioni: “Vaccinare 1 milione di persone a settimana si può”

“Vaccinare 1 milione di persone a settimana si può”: lo scrive sul suo profilo Twitter il virologo Roberto Burioni commentando i ritardi della vaccinazione anti-Covid.

L’esperto, infatti, ricorda che nel 1973 a Napoli, in occasione dell’epidemia colera, furono vaccinate 1 milione di persone a settimana.

“Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di pazienti – scrive Burioni sui social – Un milione in una settimana nel 1973 in una sola città. Non dite che non si può fare, perché è una bugia. Nessun ritardo”.

Il virologo allega, poi, un articolo in cui per l’appunto si ripercorre la storia della vaccinazione di massa avvenuta nella città partenopea per debellare l’epidemia di colera, definita “la più grande operazione di profilassi condotta dopo la fine della guerra”.

Già nei giorni scorsi, Burioni aveva commentato i sorprendenti numeri inerenti alle vaccinazioni effettuate in Israele scrivendo sempre sui social: “In Israele hanno vaccinato il 65% degli ultrasessantenni e il 14% dei cittadini. Tra pochi giorni potrebbero cominciare a vedere il calo dei casi gravi negli anziani. Ogni giorno vaccinano l’1,7% della popolazione. Se lo fanno loro, perché non possiamo farlo anche noi? Copiamo!”.

