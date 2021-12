Covid: Bolzano in zona gialla da lunedì, cinque regioni a rischio entro Natale

Da lunedì anche l’Alto Adige cambierà colore, dopo l’aumento dei casi di Covid-19 che nell’ultima settimana ha portato la provincia di Bolzano a superare le soglie per il passaggio in zona gialla. Lo confermano i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, secondo cui il tasso di occupazione dei reparti ordinari è al 20% e quello delle terapie intensive al 17,5%, a fronte di un’incidenza di 155 casi per 100mila abitanti. La provincia autonoma segue il Friuli-Venezia Giulia, entrato in zona gialla settimana scorsa, mentre altre cinque regioni rischiano di uscire dalla zona bianca prima di Natale. Si tratta di Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio.

Per passare in zona gialla le regioni o le province autonome devono superare contemporaneamente la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti, del 10 percento per il tasso di occupazione delle terapie intensive e del 15 percento per i ricoveri ordinari. Secondo le nuove regole che entreranno in vigore da lunedì 6 dicembre, sarà escluso dalle restrizioni previste per la zona gialla o arancione chi ha ricevuto il vaccino o è guarito da Covid-19, usando il cosiddetto green pass “rafforzato”. In zona gialla scatterà comunque l’obbligo di mascherina all’aperto (che in zona bianca continuerà a essere obbligatoria al chiuso).

Nel Friuli Venezia Giulia già in zona gialla, continuano a salire i dati relativi ai ricoveri. Il tasso di occupazione per i ricoveri ordinari è pari al 23, e quello per la terapia intensiva al 14,9 percento a fronte di 336,3 casi per 100.000 abitanti. A rischio il Veneto, che oggi ha riportato più di 3.000 contagi, con un’incidenza 317,1 casi ogni 100mila abitanti, un tasso di occupazione per i ricoveri ordinari dell’8 percento e del 10 percento nelle terapie intensive