COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 9 SETTEMBRE 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 5.522

Decessi: 59

Tamponi effettuati: 291.468

Terapie intensive: -6

Tasso di positività: 1,9%

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 129.918

Casi totali: 4.590.941

Decessi: 129.766

Guariti: 4.331.257

In Italia oggi, giovedì 9 settembre 2021, sono stati registrati 5.522 nuovi casi di Covid-19 e 59 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 5.923 nuovi contagi e 69 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 291.468 tamponi effettuati (ieri erano stati 301.980): il tasso di positività è all’1,9 per cento, in calo rispetto al 2 per cento registrato nella giornata di ieri. In calo sia i ricoveri ordinari che le terapie intensive.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 129.918 (-1.663). Le persone ricoverate in terapia intensiva col virus sono 555 (-6). I ricoveri ordinari in ospedale, invece, sono in totale 4.205 (-5).

Dall’inizio della pandemia si contano 4.590.941 contagi nel nostro Paese. Il bilancio complessivo delle vittime ammonta a 129.766 persone, mentre i guariti fin qui sono stati 4.331.257 (+7.122).

