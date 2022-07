Covid, Bassetti: “Attenzione alla variante indiana. Forse più contagiosa”

Davanti all’incremento dei casi di Covid-19, il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha messo in guardia dalla nuova variante indiana: “E’ un virus molto mutato e questo porterà a un aumento importante della contagiosità e non è un fatto positivo perché vorrà dire avere indice R0 che rischia di essere oltre 20 – ha detto Bassetti all’Adnkronos – Potrebbe essere più contagioso del virus respiratorio più pericoloso. Però è difficile prevedere a tavolino, in laboratorio e sulla base di questi dati, la pericolosità di Ba.2.75”.

L’infettivologo però ha anche osservato che “fino ad oggi tutte le mutazioni delle varianti non hanno dato forme più gravi di Covid”. Anche su Twitter ha scritto che è necessario “tenere d’occhio la nuova sotto-variante Ba.2.75 identificata in India e altri Paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme”.