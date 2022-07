Covid, aumentano i casi e i ricoveri. Speranza: “Mascherine raccomandate, in autunno vaccino per le varianti”

Aumentano ancora i casi di Covid-19 mentre gli ospedali tornano a riempirsi di pazienti. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i casi di nuovo coronavirus rispetto ai 83.274 di ieri, mentre il tasso di positività passa dal 28,1 al 27,3 percento, ancora ai massimi dall’inizio della pandemia.

Si conferma così la recente crescita dei contagi, che negli ultimi giorni si è accompagnata anche a un aumento dei ricoveri. Nei cinque giorni da lunedì a oggi sono stati 1.298 i pazienti Covid-19 ricoverati in più nei reparti ordinari, un dato del 50 percento superiore rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa, quando i posti occupati erano aumentati di 807 unità. Nelle ultime 24 ore sono stati 238 i posti letto in più occupati nei reparti ordinari mentre i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 3 unità. In totale i ricoverati nei reparti ordinari sono 6.830, mentre 264 vengono assistiti in terapia intensiva. In aumento anche il dato degli attualmente positivi, tornati a sfiorare la soglia del milione (929.006). In aumento anche i decessi, passati dai 59 di ieri a 72.

“La sfida contro il Covid è una sfida aperta e io sono tra quelli che ha sempre detto con molta chiarezza che non bisogna abbassare la guardia”, ha detto oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, che in un incontro a Napoli, ha ricordato che il governo raccomanda l’uso delle mascherine e ha rinnovato l’invito, rivolto soprattutto ai più fragili, a sottoporsi ai richiami vaccinali.

Secondo Speranza, le mascherine “sono e restano un presidio molto rilevante”. “Gradualmente siamo passati dall’obbligo alla raccomandazione, ma la raccomandazione resta un’indicazione forte che il governo e le istituzioni danno”, ha detto il segretario di Articolo 1. “Ora tocca alla responsabilità di ciascuno, e le istituzioni lavorino insieme con serietà e con rigore perché questo ci aspettiamo da tutte le istituzioni”.

Dopo i mesi estivi, le autorità avranno a disposizione ancora più armi nella lotta contro il Covid, ha aggiunto Speranza, che ha previsto per l’autunno l’arrivo di un vaccino adattato alle nuove varianti. Secondo il ministro, la pandemia “resta un problema ma la differenza rispetto alla prima fase è che abbiamo gli anticorpi monoclonali, abbiamo farmaci antivirali e abbiamo i vaccini”. Riguardo il nuovo vaccino, le indicazioni delle autorità europee sulle fasce anagrafiche da coinvolgere sono attese per “le prossime settimane”.