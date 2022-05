Covid, Abrignani: “Molti morti, evitarli significa tornare a restrizioni“

“il Covid non scomparirà mai. È impossibile”. Lo ha detto l’esperto Sergio Abrignani, immunologo dell’università Statale di Milano, ospite della trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, sostenendo che la pandemia causata dal nuovo coronavirus ”non è finita, è finita l’emergenza”.

Secondo l’ex membro del comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute, la popolazione sta accettando l’idea di avere “come per l’influenza, delle ‘brutte annate’ in cui ci sono molti morti [di Covid] per qualche mese”. “C’è un senso di accettazione, ma per evitare questo numero di morti bisognerebbe tornare ad attuare misure restrittive, come numeri limitati nei locali, distanziamento eccetera”, ha sottolineato Abrignani, che ha invitato a continuare a usare la mascherina.