Coronavirus: su TPI arriva CITbot, promossa dall’associazione Luca Coscioni

A partire da oggi, i lettori di TPI potranno usufruire di CITbot, l’intelligenza artificiale promossa dall’Associazione Luca Coscioni, che fornisce informazioni utili, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sull’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Quali sono i divieti da rispettare, le precauzioni da seguire e i consigli utili per affrontare l’emergenza Covid-19 in Italia? CITbot fornisce le risposte a questi e molti altri quesiti, basandosi solo sulle informazioni ufficiali. Il sistema, infatti, il sistema “impara” a riconoscere le domande con sempre maggiore precisione a mano a mano che viene utilizzato.

Due i canali attivi: Coronavirus, per informazioni generali sul virus, le precauzioni da prendere e le misure di contenimento, e Coronavirus stress, sulla gestione dello stress e della emotività legata alla paura e al panico che una emergenza come quella che stiamo vivendo può provocare. “Mai come oggi un servizio di messaggistica instantanea quale è CITbot può risultare utile ed efficace nel contrastare questa guerra solitaria e psicologica che ci apprestiamo a combattere contro il Coronavirus” dichiara Giulio Gambino, direttore di TPI.

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, commenta: “Le difficoltà che stiamo tutti attraversando mettono a dura prova la nostra quotidianità, il nostro lavoro, i rapporti di amicizia e familiari, spesso costringendo a sacrifici molto pesanti. L’Associazione Luca Coscioni è nata per difendere le ragioni della libertà e della scienza. Mai come ora è evidente a tutti come entrambe siano vitali. Come Associazione, stiamo impegnando ogni nostra energia per contribuire a fornire uno dei beni più preziosi: la conoscenza. Per questo abbiamo attivato CITbot, un sistema di intelligenza artificiale che risponde alle domande dei cittadini senza limite di orario e stiamo realizzando una serie di interviste podcast a esperti e scienziati”.

