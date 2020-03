Coronavirus, a Roma la truffa dei falsi volantini del Ministero dell’Interno

Numerosi volantini sono comparsi in questi giorni a Roma, in particolare nella zona Appio, con un’ipotetica comunicazione da parte del Ministero dell’Interno: “Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private”.

Subito sono scattate le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Quanto riportato nei fogli, stampati su carta intestata ‘Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza’, con tanto di logo della Repubblica Italiana, è da ritenersi, sottolineano dalla Questura di Roma, “falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare, soprattutto laddove vengono invitati eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza”. Insomma una vera e propria truffa, per sfruttare l’emergenza Coronavirus, che probabilmente mirava a colpire soprattutto gli anziani, facendoli uscire dalle loro abitazioni per poterle poi derubare più facilmente.

