Coronavirus: le raccomandazioni del governo per contrastare l’epidemia di Covid-19

Coronavirus: le raccomandazioni del governo per ridurre l’epidemia di Covid-19

Pochi e semplici accorgimenti, che però possono fare la differenza: sono le raccomandazioni del governo rivolte ai cittadini e finalizzate a proteggersi e contrastare il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus.

Le raccomandazioni volte a contrastare e ridurre l’epidemia di Covid-19 sono le seguenti: lavarsi spesso le mani con il sapone e pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare luoghi affollati e mantenere dalle altre persone una distanza di almeno un metro, non uscire di casa se si è anziani o immunodepressi, evitare le strette di mano, gli abbracci e l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o, in alternativa, usare la piega del gomito. Se si hanno sintomi simili all’influenza, inoltre, non bisogna per nessun motivo recarsi al pronto soccorso e all’ospedale, ma si deve immediatamente contattare il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o i numeri generali.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito del ministero della Salute.

Coronavirus, lo spot con Amadeus

