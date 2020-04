Il geniale video del Terzo Segreto di Satira sulla propaganda di Fontana e Gallera | VIDEO

Coronavirus, il geniale video del Terzo Segreto di Satira sulla propaganda di Fontana e Gallera

Soltanto pochi giorni fa, la Regione Lombardia – che conta più della metà dei morti in tutta Italia – ha pubblicizzato i successi della sua sanità privata. Non tarda ad arrivare la risposta dal taglio ironico del Terzo Segreto di Satira che, con un video pubblicato via social, elenca quali saranno gli step per affrontare al meglio la tanto attesa Fase 2. “Salve a tutti, siamo la Regione Lombardia. Forse vi ricorderete di noi per il nostro straordinario sistema sanitario, invidiato in tutta Italia. Siamo stati i più colpiti da un nemico insidioso, invisibile e letale , ma con orgoglio possiamo dire di essere la regione che ha gestito l’emergenza sanitaria nella maniera peggiore!”.

“Abbiamo mandato i malati di Covid nelle Rsa condannando i nostri anziani, abbiamo sollevato polemiche sterili per sottrarci alle nostre responsabilità politiche, abbiamo persino fatto un’ordinanza che impone l’uso della mascherina senza che ci fossero le mascherine”, e ancora: “Ma la nostra incompetenza non può fermarsi ora. Dobbiamo e possiamo fare peggio di così!”.

La fase 2 secondo il Terzo Segreto di Satira: “L’uso della mascherina è obbligatorio. Se non avete una mascherina potete usare una sciarpa, se non avete una sciarpa potete usare le mani, e se non avete le mani… beh, non è mica colpa della Regione Lombardia”, e poi: “Cedere le province di Bergamo e Brescia al Veneto, così da dimezzare i numero di decessi in Lombardia ed eventualmente poter dire: ‘Eh però anche il Veneto…'”.

Leggi anche:

1. La Regione Lombardia pubblicizza i successi della sua sanità privata. Davanti a 11mila morti / 2. Basta con la minimizzazione. La politica è responsabile di quanto è avvenuto in Lombardia

Potrebbero interessarti Mancata chiusura Alzano e Nembro, Codacons denuncia: “Borrelli ha mentito alla stampa” Violenza contro le donne, a marzo richieste di aiuto aumentate del 74,5% Mail dei medici di base perse a Torino, Testi: “Non sono i tamponi a salvare la vita dei pazienti con Covid-19”