Al supermercato con la moglie disabile al 100%: multa di 900 euro e il marito ha un malore

Una coppia di coniugi anziani è stata sorpresa fuori di casa per fare la spesa e multata pesantemente nonostante la moglie, 72enne, sia disabile al 100 per cento. Lei e il marito, 74 anni, sono stati fermati a Nuoro dalla polizia stradale che non ha voluto sentire ragioni e quindi multato i due. Per entrambi, un verbale molto salato in osservanza del decreto restrittivo in vigore per fronteggiare la pandemia di coronavirus: 533 euro all’uomo, 400 alla donna per la violazione del decreto del presidente della Regione Solinas, che impone l’uscita per necessità a un membro per famiglia.

La vicenda è stata raccontata dai protagonisti e dalla figlia della coppia a L’Unione Sarda. L’uomo avrebbe detto agli agenti: “Io non so fare la spesa e non potevo lasciare mia moglie da sola”. Dopo il fermo e la sanzione, l’uomo avrebbe poi accusato un malore. “Abbiamo mostrato l’autocertificazione – ha affermato la coppia – ma ci hanno detto che non era valida. Ci hanno consegnato nuovi modelli e poi ci hanno fatto il verbale. Ho chiesto spiegazioni e ci hanno detto che non si poteva uscire in due”.

“Mamma – ha aggiunto la figlia della coppia – ha l’accompagnamento ma l’hanno ignorato. Ho posto il problema dei genitori ad un posto di blocco. Mi è stato risposto che essendo invalida con accompagnamento potevano uscire in due”.

Gli agenti della Polizia stradale hanno contestato alla coppia l’articolo 5 del decreto della Regione. La coppia ha fatto presente che non è stato contestato l’articolo 6 che dispone “ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali”.

