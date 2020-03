Coronavirus: Lactalis Italia aumenta lo stipendio di marzo ai suoi oltre 5.000 dipendenti

Lactalis Italia aumenta di 250 euro gli stipendi di marzo dii dipendente, compresi quelli che lavorano per i brand Parmalat, Galbani e Nuova Castelli.

Lactalis Italia, prima azienda per stabilimenti produttivi in Italia, ben 29, ha intrapreso questa scelta per ringraziare i lavoratori, nonostante il momento decisamente difficile, hanno permesso di mantenere attivi i siti produttivi ed assicurare la logistica distributiva e tutta la rete di vendita. permettendo le consegne quotidiana di beni primari come formaggi, salumi, latte, yogurt e succhi di frutta in tutta Italia.

“L’iniziativa – spiega l’azienda – è un ulteriore passo dopo un altro investimento a favore del personale, quello della copertura assicurativa integrativa valida per l’intero anno per tutti gli oltre 5.000 dipendenti del Gruppo in tutta Italia”.

Le nuove garanzie prevedono un’indennità da ricovero e un’indennità da convalescenza nel caso di contagio da Covid 19 e servizi di assistenza post-ricovero che andranno a sommarsi agli altri strumenti già posti a sostegno delle famiglie dei dipendenti.

“Con queste iniziative vogliamo testimoniare concretamente la nostra riconoscenza a tutte le persone di Lactalis Italia che, con il loro sforzo quotidiano offrono, attraverso il loro impegno nella nostra azienda, un reale contributo al tessuto economico e sociale del nostro Paese” dichiara Jean-Marc Bernier, Ad di Lactalis Italia.

