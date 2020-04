Coronavirus, H&M chiude otto negozi in Italia

Il Coronavirus si abbatte, tra gli altri, anche sul settore della moda, accelerando un declino che appariva già piuttosto evidente anche prima del Covid-19. A soffrire maggiormente è soprattutto il settore della cosiddetta “fast fashion”, che riusciva ad attrarre nei propri negozi masse di gente, soprattutto giovani, attratti da capi alla moda e a basso prezzo. Affollamenti che adesso saranno impraticabili, per cui molti negozi, dopo due mesi di lockdown, sono purtroppo destinati a chiudere. Una sorte che tocca anche a otto centri della catena H&M in Italia.

Già nei giorni scorsi il colosso svedese aveva annunciato la chiusura di sette negozi, ora se ne aggiunge un ottavo, a Bari. Con 3.441 negozi chiusi in tutto il mondo a causa dell’emergenza Coronavirus, l’azienda si è riunita per discutere il futuro professionale dei lavoratori italiani coinvolti.

H&M chiude otto negozi in Italia: quali sono

Ecco quali sono i centri H&M in Italia coinvolti dalla chiusura:

– Due negozi a Milano, quelli di Corso Buenos Aires e quello di via Torino per un totale di 70 lavoratori.

– Il punto vendita di Udine comprende 14 dipendenti.

Se i punti vendita sopra elencati non riapriranno già da maggio con la Fase 2 dell’emergenza, i seguenti negozi saranno interessati da una chiusura prevista tra agosto e novembre:

– Grosseto, chiusura prevista 9 agosto: 18 persone coinvolte

– Gorizia chiusura prevista 8 novembre: 12 lavoratori

– Due punti vendita di Vicenza: 16 unità operanti e Bassano, in provincia di Vicenza: 18 unità operanti. Le chiusure sono previste tra agosto e novembre.

A questi si aggiunge la chiusura, annunciata nelle scorse ore, di un punto vendita a Bari. Una crisi globale del mercato della moda low cost, come testimonia il fallimento del colosso americano Forever 21. H&M ha giustificato la chiusura degli otto negozi in Italia per garantire la continuità degli altri 172 punti vendita.

