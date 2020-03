Coronavirus: raffica di furti nelle scuole di Cremona

Sciacalli in azione a Cremona dove lo scorso fine settimana si sono verificati una serie di furti nelle scuole, attualmente chiuse per l’epidemia di Coronavirus. Nel mirino dei ladri sono finiti diversi istituti scolastici, che sono stati saccheggiati. Il primo furto si è verificato all’Iis Janello Torriani: i malviventi, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nell’edificio e hanno rubato materiale didattico. Anche nell’Istituto Einaudi sono stati commessi dei furti. Qui, i ladri hanno portato via alcuni computer e scassinato il distributore automatico di bevande, rubando le monetine contenute al suo interno.

Coronavirus: scuole chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Diversi computer sono stati rubati anche dalla scuola primaria Bissolati. Sui furti stanno indagando gli agenti della polizia locale, che stanno tentando di capire se i colpi siano stati messi a segno da un unico gruppo di persone, come è probabile, o se i furti siano stati commessi da malviventi diversi. Intanto, anche questa settimana le scuole a Cremona, così come in tutta la Lombardia, rimarranno chiuse per fronteggiare l’epidemia di Covid-19. La decisione è stata presa dalla Regione lo scorso 29 febbraio e potrebbe essere prorogata di una ulteriore settimana se il numero dei contagi non diminuirà al termine di questa settimana.

