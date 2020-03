Coronavirus: Club Medici lancia l’operazione #killCovid

Club Medici, tra le più grandi associazioni mediche italiane, convenzionata con gli Ordini Professionali dei Medici, fa partire l’operazione nazionale #killCovid. L’Associazione ha infatti deciso di aprire una campagna di contributo economico continuativo a sostegno degli Ospedali che, in prima linea e tra mille difficoltà, portano quotidianamente avanti la loro battaglia di contrasto al Covid-19.

La campagna proseguirà per tutto il periodo di emergenza Coronavirus.

Come segnale di lancio dell’operazione, battezzata #KillCovid, l’Associazione ha bonificato subito i primi 10.000 euro all’Ospedale di Bergamo Giovanni XXIII.

La campagna prevede che per ogni nuova iscrizione o rinnovo all’Associazione, una quota parte verrà destinata agli Ospedali per i bisogni più urgenti. L’entità di tale quota dipenderà dal numero degli iscritti e dei rinnovi, ma non sarà comunque mai inferiore ai 10.000 euro al mese.

Mensilmente, quanto raccolto, verrà versato alle strutture sanitarie di volta in volta individuate.

“Non si tratta quindi di una donazione spot fine a se stessa, ma di un sostegno continuo che vogliamo garantire per tutto il tempo dell’emergenza, grazie ai nostri soci e a tutti quelli che lo vorranno diventare” commenta il Presidente Vincenzo Pezzuti.

Gli iscritti all’Associazione hanno accolto con entusiasmo e convinzione questa nuova e straordinaria azione di responsabilità sociale del Club, che si innesta su un filone già tracciato dai progetti di “Biblioteca in Ospedale” e “Cultura è Salute”.

L’Associazione è convinta che molti medici avranno una ragione in più per iscriversi al Club e far crescere così il livello delle donazioni, che potranno essere integrate anche con versamenti liberi a prescindere dalle iscrizioni al Club Medici. il 100% di tali versamenti sarà devoluto alla stessa causa.