Lombardia, l’appello di Sala e di altri 100 sindaci a Gallera: “Potenziate l’assistenza a domicilio”

L’appello di oltre 100 sindaci di comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Milano all’assessore Gallera

Il nome eccellente è quello di Beppe Sala, Sindaco di Milano e della Città Metropolitana, ma la lista comprende i primi cittadini di molti altri comuni del milanese, appartenenti a diversi schieramenti, civici, di centrosinistra e di centrodestra, ad eccezione della Lega: il loro appello è rivolto al Direttore Generale di ATS Milano, Walter Bergamaschi, e all’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, per ottenere un potenziamento della rete di sorveglianza territoriale. In discussione ci sono le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), la cui istituzione è stata prevista dal decreto del Governo (n. 14 del 9 marzo 2020), per fornire una gestione domiciliare dei pazienti COVID (dimessi dalle strutture ospedaliere o mai ricoverati) o con sintomatologia simil-influenzale di cui non è nota l’eventuale positività.

La normativa nazionale prevede che tali squadre, attive 7 giorni su 7, debbano operare in stretta sinergia con i Medici di Medicina Generale, nella misura di una ogni 50mila abitanti. I sindaci, nella lettera, denunciano per tutta l’ATS di Milano (comprendente anche Lodi) l’attivazione di sole 8 USCA, a fronte delle 65 che, secondo i calcoli, avrebbero dovuto essere create. Nel documento si legge che, con questi rapporti, ogni Unità dovrebbe farsi carico di bacini di oltre 400mila persone, rendendo di fatto inattuabile la fondamentale sorveglianza territoriale che l’epidemia da Covid-19 richiede.

Nell’appello, i sindaci di Milano rilevano anche che, da un confronto con i diretti interessati, molto spesso i medici di medicina generale trovano poco chiare le modalità di attivazione e che, quando le USCA vengono rese operative, gli interventi non sono tempestivi e spesso non se ne riceve nessun tipo di riscontro. “Questo quadro – si legge nella lettera – denota da un lato la grande fatica di tutto il sistema di sorveglianza sul territorio, dall’altro il suo inadeguato livello di coordinamento. Siamo inoltre preoccupati – proseguono i sindaci – dal fatto che proprio in questi giorni stanno scadendo le quarantene di numerosi pazienti”.

“La riammissione di tutte le persone messe in quarantena, infatti, è basata su un criterio assolutamente generico e soprattutto la ripresa dell’attività lavorativa, avvenendo senza una verifica, espone ad un reale pericolo di contagio, non soltanto in ambiente sanitario, con la possibilità di un secondo picco epidemico”. Sulla base di tali segnalazioni, i sindaci fanno cinque richieste:

1 – Rafforzare con urgenza la rete delle USCA, garantendone almeno una per ambito territoriale, dotandole di adeguato personale ed investendo sulla loro stretta connessione con i medici di medicina generale;

2 – Garantire ai medici di medicina generale i dispositivi di protezione individuale necessari e di dotazioni strumentali, quali i saturimetri, indicati per lo screening ed il monitoraggio dell’epidemia;

3 – Chiarire in modo definitivo le modalità di accesso al tampone per i pazienti;

4 – Effettuare i tamponi per il Covid-19 a tutte le persone che hanno terminato la quarantena, comprendendo anche i sospetti positivi, in modo da verificarne l’effettiva guarigione e la possibilità di riammissione;

5 – Procedere a un’ulteriore fornitura di mascherine a favore dei cittadini, alla luce del fatto che la precedente spedizione ai comuni non ha coperto tutta la popolazione e che probabilmente dovremo indossare questi DPI anche nelle prossime settimane.

I sindaci della provincia di Milano che hanno firmato l’appello

Cesare Francesco Nai – Abbiategrasso

Fabio Crivellin – Albairate

Sergio Calloni – Arconate

Michela Palestra – Arese

Moreno Agolli – Arluno

Luca Elia – Baranzate

Douglas De Franciscis – Basiano

Lidia Annamaria Reale – Basiglio

Angela Comelli – Bellinzago Lombardo

Maria Pia Colombo – Bernate Ticino

Gian Pietro Beltrami – Besate

Francesco Vassallo – Bollate

Riccardo Benvegnu – Binasco

Patrizia Gentile – Bubbiano

Curzio Rusnati – Bussero

Rino Pruiti – Buccinasco

Fabio Merlotti – Buscate

Susanna Biondi – Busto Garolfo

Giuseppe Gandini – Calvignasco

Roberto Colombo – Canegrate

Paolo Branca – Carpiano

Luca Maggioni – Carugate

Silvana Cantoro – Casarile

Roberto Maviglia – Cassano d’Adda

Michele Bona – Cassinetta di Lugagnano

Giuseppe Pignatiello – Castano Primo

Ermanno Zacchetti – Cernusco sul Naviglio

Marco Sassi – Cerro al Lambro

Alfredo Simone Negri – Cesano Boscone

Luca Duré – Cisliano

Giulio Guala – Colturano

Yuri Santagostino – Cornaredo

Marco Ballarini – Corbetta

Luigi Magistro – Cormano

Giovanni Triuzzi – Cusago

Valeria Lesma – Cusano Milanino

Paola Rolfi – Dairago

Vito Penta – Dresano

Sergio Perfetti – Gaggiano

Lucia Mantegazza – Gessate

Angelo Stucchi – Gorgonzola

Omar Cirulli – Gudo Visconti

Gilberto Barki – Grezzago

Sara Bettinelli – Inveruno

Antonella Violi – Lacchiarella

Andrea Tagliaferro – Lainate

Lorenzo Fucci – Liscate

Davide Serrano – Locate di Triulzi

Carla Picco – Magnago

Pamela Tumiati – Masate

Paolo Bianchi – Mediglia

Rodolfo Bertoli – Melegnano

Antonio Fusé – Melzo

Davide Garavaglia – Mesero

Giuseppe Sala – Milano

Marco Natale Marelli – Morimondo

Massimo Cozzi – Nerviano

Roberto Cattaneo – Nosate

Daniela Maldini – Novate Milanese

Nadia Verduci – Noviglio

Antonino Nucera – Opera

Guglielmo Villani – Ozzero

Ezio Casati – Paderno Dugnano

Franco Abate – Pantigliate

Federico Lorenzini – Paullo

Maria Rosa Belotti – Pero

Caterina Molinari – Peschiera Borromeo

Alberto Villa – Pessano con Bornago

Paolo Festa – Pieve Emanuele

Ivonne Cosciotti – Pioltello

Carmine Lavanga – Pogliano Milanese

Roberto Botter – Pozzo d’Adda

Silvio G. M. Lusetti – Pozzuolo Martesana

Angelo Bosani – Pregnana Milanese

Gilles Ielo – Rescaldina

Pietro Romano – Rho

Giorgio Braga – Robecchetto con Induno

Fortunata Barni – Robecco sul Naviglio

Roberta Maietti – Rodano

Daniele del Ben – Rosate

Giovanni Ferretti De Luca – Rozzano

Andrea Checchi – San Donato Milanese

Marco Segala – San Giuliano Milanese

Dario Tunesi – Santo Stefano Ticino

Daniela Rossi – San Vittore Olona

Arianna Tronconi – San Zenone al Lambro

Angelo Cipriani – Sedriano

Paolo Micheli – Segrate

Andrea Carlo – Settala

Sara Santagostino – Settimo Milanese

Nilde Moretti – Solaro

Diego Cataldo – Trezzano Rosa

Fabio Bottero – Trezzano sul Naviglio

Franco De Gregorio – Truccazzano

Christian Garavaglia – Turbigo

Arconti Gatti – Vanzaghello

Guido Sangiovanni – Vanzago

Luigi Fumagalli – Vaprio d’Adda

Andrea Cipullo – Vermezzo con Zelo

Carmela Manduca – Vernate

Paolo Gobbi – Vignate

Alessandro Barlocco – Villa Cortese

Dario Veneroni – Vimodrone

Luisa Salvatori – Vizzolo Pedrabissi

Sonia Belloli – Zibido San Giacomo

