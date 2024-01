Coppia trovata morta in casa, ad Agropoli: ipotesi omicidio-suicidio

Marito e moglie sono stati trovati morti nel proprio appartamento in via Gaetano Donizetti ad Agropoli, in provincia di Salerno. La figlia, 13 anni, dormiva in cameretta.

Lui, 63 anni, pizzaiolo, si chiamava Vincenzo Carnicelli. Lei, 43 anni, impiegata in banca, si chiamava Annalisa Rizzo. Trovato in casa un coltello sporco di sangue: da una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate e poi si sarebbe tolto la vita usando la stessa arma.

In casa, al momento dei fatti, era presente la figlia della coppia di 13 anni, tuttora sotto shock.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono attesi il pm di turno alla Procura di Salerno e il medico legale.