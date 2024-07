Coppia gay picchiata a Roma, gli aggressori: “Non sapevamo fossero omosessuali”

Sono stati identificati dai Carabinieri i quattro presunti autori dell’aggressione alla coppia gay avvenuta nei giorni scorsi a Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di tre ragazzi e una ragazza, poco più che ventenni e incensurati. Intorno alle 4 di notte la coppia è stata aggredita nel quartiere Eur, lo scorso dine settimana. I due giovani passeggiavano mano nella mano.

“Non si è trattato di un‘aggressione omofoba, ma di una lite per motivi stradali. I quattro ragazzi sono consapevoli e pentiti, ma non sono mai stati animanti da intenti discriminatori o sentimenti omofobi”, ha dichiarato l’avvocato dei quattro presunti aggressori.

“Mai hanno proferito espressioni discriminatorie e/o omofobe – continua la legale in una nota – né sapevano che i due ragazzi fossero omosessuali. Occorre precisare che, sebbene la lite sia nata da un diverbio per motivi attinenti alla viabilità stradale e non per questioni discriminatorie, i quattro ragazzi sono consapevoli e pentiti di aver avuto una reazione decisamente scomposta e sproporzionata alle provocazioni dei due ragazzi omosessuali”.

Nonostante questo, “i quattro ragazzi in questione non sono disponibili ad essere additati quali responsabili di fatti diversi da quelli realmente accaduti, come pretestuosamente ed artatamente propinati da taluno. Questo è quanto spontaneamente riportato in data odierna dai quattro ragazzi alle autorità procedenti, alle quali hanno dichiarato la piena disponibilità ad essere sottoposti in qualsiasi momento ad interrogatorio, al fine di inquadrare esattamente la vicenda”.

L’aggressione, avvenuta pochi giorni fa, è stata denunciata da Gay Help Line, che ha riportato la testimonianza dei due ragazzi. Le immagini hanno fatto il giro della rete. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che tutto sia nato da una lite stradale nata quando la coppia stava attraversando la strada mentre arrivava la vettura con a bordo i quattro aggressori, lite degenerata poi in colluttazione con calci, pugni, cinghiate e insulti nei confronti della coppia gay.

Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, commentando il fatto, ha dichiarato: “Le immagini mostrate in un video dall’Associazione Gay Center, relative a un’aggressione ai danni di una coppia gay, sono immagini inaccettabili. Picchiare selvaggiamente persone che passeggiano tranquillamente in città non è solo il frutto di ignoranza e squallore morale, ma è figlio di un vero e proprio atteggiamento criminale di persone incapaci di vivere civilmente in una comunità. Roma non tollera simili atti di violenza”.