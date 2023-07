Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso degli animalisti: “Gli orsi Jj4 e Mj5 sono salvi”

Gli animalisti possono esultare. Il Consiglio di Stato ha accolto il loro ricorso: gli orsi Jj4 e Mj5 sono salvi. La decisione, attesa il 13 luglio, è slittata di 24 ore ed è stata firmata in giornata dal presidente estensore Michele Corradino. Il ricorso era stato presentato per salvare gli animali dal decreto di abbattimento emesso dal presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Enpa, Leidaa e Oipa avevano tra l’altro ufficializzato soluzioni alternative all’abbattimento: il possibile al trasferimento in Romania nel Santuario Libearty, gestito da una lega-membro di Oipa International, e la creazione di oasi-rifugio nel territorio Trentino. Ma la Provincia di Trento non ha dato riscontro. Non si tratta di una sentenza ma di una “ordinanza presidenziale” che rimanda l’ultima decisione al Tar di Trento che si esprimerà nel merito entro il 13 dicembre. Anche se la decisione del tribunale amministrativo regionale potrebbe essere anticipata.